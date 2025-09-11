На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутаты Украины нанесут официальный визит в Черногорию

Украина договорилась о визите депутатов Рады в Черногорию
Andrii Nesterenko/Reuters

Депутаты Верховной рады Украины в ближайшее время посетят Черногорию с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу скупщины (черногорский парламент — прим. ред.).

«Достигнута договоренность в как можно более скором времени реализовать визит украинских парламентариев в Черногорию», — говорится в сообщении.

Представители скупщины отметили важность усиления парламентской дипломатии Украины и Черногории для укрепления связей двух государств.

В июне парламент Черногории проголосовал за участие страны в миссии Евросоюза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine). Министр обороны Черногории Драган Крапович рассказал, что черногорские военные будут обучать украинских коллег по направлениям химико-биологической и ядерной защиты, медицинского обеспечения, разминирования, а также оперативной подготовки.

По его словам, 24 страны Евросоюза уже предоставили инструкторов и личный состав для обучения бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее в Еврокомиссии рассказали, что новым членом ЕС в 2028 году может стать Черногория.

Новости Украины
