США заверили Венгрию в продолжении мирных усилий на Украине

Сийярто: Рубио заверил Венгрию в продолжении мирных усилий Трампа на Украине
AP

Госсекретарь США Марко Рубио заверил венгерского коллегу, что администрация Дональда Трампа продолжит усилия по урегулированию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Сийярто, Рубио сообщил о намерении американской администрации добиваться установления мира в Центральной Европе во время телефонных переговоров.

«Хорошая новость в том, что мой коллега Марко Рубио заверил меня, что Дональд Трамп не сдастся. Дональд Трамп определенно хочет установить мир здесь, в Центральной Европе», — сказал Сийярто.

Венгерский министр отметил, что Будапешт поддерживает мирные инициативы Трампа, в то время как многие европейские политики, по его словам, препятствуют этим усилиям.

7 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейским лидерам следует отправиться в Москву и заключить соглашение о безопасности с Россией. По его словам, соглашение должно подразумевать, что Украине не сможет стать членом Североатлантического альянса или Евросоюза.

Ранее Орбан указал на дверь враждебно настроенной фон дер Ляйен.

