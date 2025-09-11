Госсекретарь США Марко Рубио заверил венгерского коллегу, что администрация Дональда Трампа продолжит усилия по урегулированию на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Сийярто, Рубио сообщил о намерении американской администрации добиваться установления мира в Центральной Европе во время телефонных переговоров.

«Хорошая новость в том, что мой коллега Марко Рубио заверил меня, что Дональд Трамп не сдастся. Дональд Трамп определенно хочет установить мир здесь, в Центральной Европе», — сказал Сийярто.

Венгерский министр отметил, что Будапешт поддерживает мирные инициативы Трампа, в то время как многие европейские политики, по его словам, препятствуют этим усилиям.

7 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейским лидерам следует отправиться в Москву и заключить соглашение о безопасности с Россией. По его словам, соглашение должно подразумевать, что Украине не сможет стать членом Североатлантического альянса или Евросоюза.

