ФБР назначило сумму за информацию об убийце Чарли Кирка

ФБР предложило награду в размере $100 тыс. за информацию, которая поможет найти убийц американского активиста Чарли Кирка. Соответствующее объявление опубликовано на официальной странице бюро в социальной сети X.

Как отмечается в заявлении ведомства, вознаграждение будет выплачено за информацию, способную привести к установлению личности и задержанию преступника или преступников.

«ФБР предлагает вознаграждение в размере до $100 тыс. за информацию, которая поможет установить личность и задержать человека (или людей), виновного в убийстве Чарли Кирка», — говорится в сообщении.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября в штате Юта в США. Активист выступал в кампусе университета, в него стреляли с расстояния около 800 метров и попали в шею. Президент США Дональд Трамп подписал указ о смертной казни для виновного в покушении на блогера. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирк умер в больнице после ранения, ему был 31 год, на его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

Ранее появились фото с подозреваемым в убийстве Чарли Кирка.