США выдвинули условие для решения торговых споров с Индией

США готовы урегулировать торговые разногласия с Индией только при условии прекращения закупок российской нефти. Об этом заявил америкаснкий министр торговли Говард Латник в интервью телеканалу CNBC.

Чиновник подчеркнул, что до конфликта на Украине доля российской нефти в импорте Индии составляла лишь 1%, тогда как сейчас достигла 40%.

«Они покупают ее за $7–10 дешевле, перерабатывают и перепродают миру. Президент назвал это недопустимым», — добавил Латник.

Параллельно США ведут переговоры о торговых сделках с другими странами. По словам главы минторга, близка к завершению сделка с Тайванем, ведутся переговоры со Швейцарией, достигнута договоренность с Южной Кореей, а Япония уже выполнила свои обязательства.

11 сентября кандидат на пост американского посла в Индии Серджио Гор сообщил, что президент США Дональд Трамп пригласил министра торговли Индии Пиюша Гойяла посетить Вашингтон на следующей неделе для завершения переговоров по торговой сделке.

Ранее советник Трампа назвал страны БРИКС «вампирами».