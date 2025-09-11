Трамп пригласил министра торговли Индии в Вашингтон для сделки

Трамп пригласил главу минторга Индии в Вашингтон на следующей неделе для сделки

Президент США Дональд Трамп пригласил министра торговли Индии Пиюша Гойяла посетить Вашингтон на следующей неделе для завершения переговоров по торговой сделке. Об этом заявил кандидат на пост американского посла в Индии Серджио Гор на слушаниях в сенате, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, стороны активно ведут переговоры и обсуждают последние детали соглашения. Встреча индийского министра запланирована с послом США по торговым переговорам Джеймисоном Гриром.

«Мы близки к финальному соглашению и обсуждаем последние детали сделки», — сказал Гор.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины США на товары из Индии из-за ее отказа отказаться от закупок российской нефти. По данным The Guardian, они затронули одежду, текстиль, драгоценные камни, обувь и мебель. Исключения были сделаны для топлива, электроники и ряда лекарств, на которые приходится около 30% индийского экспорта в США.

Старший советник президента Соединенных Штатов по торговле и производству Питер Наварро заявил, что его озадачило решение Индии продолжать закупать российскую нефть, несмотря на уже введенные 50%-ные пошлины.

Ранее FT узнала о желании Трампа совместно с ЕС надавить пошлинами на Индию и КНР из-за РФ.