Трамп пригласил министра торговли Индии в Вашингтон для сделки

Трамп пригласил главу минторга Индии в Вашингтон на следующей неделе для сделки
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп пригласил министра торговли Индии Пиюша Гойяла посетить Вашингтон на следующей неделе для завершения переговоров по торговой сделке. Об этом заявил кандидат на пост американского посла в Индии Серджио Гор на слушаниях в сенате, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, стороны активно ведут переговоры и обсуждают последние детали соглашения. Встреча индийского министра запланирована с послом США по торговым переговорам Джеймисоном Гриром.

«Мы близки к финальному соглашению и обсуждаем последние детали сделки», — сказал Гор.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины США на товары из Индии из-за ее отказа отказаться от закупок российской нефти. По данным The Guardian, они затронули одежду, текстиль, драгоценные камни, обувь и мебель. Исключения были сделаны для топлива, электроники и ряда лекарств, на которые приходится около 30% индийского экспорта в США.

Старший советник президента Соединенных Штатов по торговле и производству Питер Наварро заявил, что его озадачило решение Индии продолжать закупать российскую нефть, несмотря на уже введенные 50%-ные пошлины.

Ранее FT узнала о желании Трампа совместно с ЕС надавить пошлинами на Индию и КНР из-за РФ.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
