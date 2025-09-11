МИД Швеции вызвал посла России после инцидента с беспилотниками в Польше

Посла Российской Федерации в Швеции 11 сентября вызвали в МИД королевства. Об этом сообщили в министерстве.

«Это было сделано в знак протеста против нарушения Россией воздушного пространства Польши 10 сентября», — заявили в шведском внешнеполитическом ведомстве.

11 сентября МИД Нидерландов вызвал посла РФ в Гааге в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

Польские СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты указали, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

В Минобороны РФ отметили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве заявили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

