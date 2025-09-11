На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко встретился с представителем Трампа для обсуждения «заложников»

Лукашенко обсудил вопрос освобождения заключенных с представителем США Коулом
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко затронул вопрос освобождения некоторых осужденных в стране на встрече с представителем президента США Джоном Коулом. Об этом сообщает «БелТА».

Белорусский лидер отметил, что готов «обсудить эту тему глобально», отметив обеспокоенность Вашингтона по поводу политзаключенных.

«Слушая недавно Трампа, я так понял, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то. Я не против. Давайте обсудим и эту тему», — сказал Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что все осужденные в Белоруссии лица были приговорены за уголовные преступления, а не за политическую деятельность. Лукашенко предложил предоставить Соединенным Штатам подробную информацию по каждому делу.

11 сентября по поручению президента США Дональда Трампа в Минск прибыл его представитель Джон Коул с делегацией. Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия, которых не предпринимал ни один Президент США.

Ранее Трамп передал Лукашенко письмо.

