Трамп рассказал, кем считает президента Белоруссии

Трамп назвал Лукашенко сильным и уважаемым лидером
РИА Новости

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме назвал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко «сильным и уважаемым лидером».

Таким образом Трамп прокомментировал помилование белорусским президентом 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности, перед Днем Независимости республики.

«Это был очень хороший жест со стороны главы Белоруссии, который является очень уважаемым человеком. Сильным, сильным человеком, сильным лидером», — подчеркнул президент США.

2 сентября Лукашенко в ходе встречи в Пекине поздравил российского коллегу Владимира Путина с успешными переговорами с Трампом в Анкоридже.

По словам Лукашенко, не стоит искать в этой встрече победителей, но президенты «вдвоем очень здорово сработали». Глава Белоруссии также допустил, что и украинская сторона присоединится к обозначенным на том саммите инициативам.

3 сентября глава КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко посетить Северную Корею в любое удобное время.

Ранее встреча Светланы Тихановской с освобожденным из тюрьмы мужем попала на видео.

