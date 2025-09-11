Политолог оценил вероятность свержения Макрона на фоне протестов

Политолог Данилин: протестующие во Франции не добьются отставки Макрона

Протестующие во Франции не добьются отставки президента страны Эммануэля Макрона. Такое мнение в интервью aif.ru высказал политолог Павел Данилин.

«Мы наблюдаем серьезный рост протестных настроений во Франции, но протестующие не смогут свергнуть Макрона», — считает эксперт.

При этом он отметил, что принимаемые властями страны меры могут фактически привести к уничтожению среднего класса, что сильно беспокоит местных жителей.

Во Франции проходят масштабные акции протеста под лозунгом «Заблокируем все». Они проводятся на фоне недовольства населения мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры.

Во французском Ренне демонстранты с плакатом «Стоп расизму» пригрозили отрезать голову Макрону.

Ранее протестующие в Париже потребовали отставки Макрона и эшафота для главы МВД.