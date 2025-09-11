На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Литве сообщили, что Белоруссия освободила 52 заключенных

Науседа: Белоруссия освободила 52 заключенных, пересекших границу с Литвой
true
true
true
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Власти Белоруссии освободили 52 человека, которых международное сообщество считало политическими заключенными. Об этом в соцсети X сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, уточнив, что все они уже пересекли белорусско-литовскую границу.

«Никто не забыт! Сегодня 52 заключенных благополучно пересекли литовскую границу из Белоруссии, оставив позади колючую проволоку, решетки на окнах и постоянный страх», — написал литовский президент.

Он выразил глубокую благодарность США и лично президенту Дональду Трампу за продолжающиеся усилия по освобождению политических заключенных.

11 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с представителем администрации США Джоном Коулом возможность «глобальной сделки» по освобождению ряда осужденных в республике лиц.

Лукашенко подчеркнул, что не против обсуждения этой темы, но отметил, что все осужденные в Белоруссии лица были приговорены за уголовные преступления, а не за политическую деятельность. Белорусский лидер предложил предоставить американской стороне подробную информацию по каждому делу.

Ранее Лукашенко поблагодарил Трампа за миротворческие усилия.

