«Взлет насилия сравним с шестидесятыми»: американист – об убийстве Чарли Кирка

В кампусе одного из американских университетов в штате Юта во время выступления было совершено покушение на известного республиканского активиста Чарли Кирка, позже он скончался в больнице. В покушении на Кирка могут быть виновны демократы, поделился мнением с «Газетой.Ru» американист Малек Дудаков.

«Последний раз в американской истории такое было в период 1960-х, 1970-х годов. Вспомним [убийства] Мартина Лютера Кинга, Бобби Кеннеди или президента Джона Кеннеди. Взлет политического насилия находится на сопоставимом уровне с тем, что было тогда: два покушения на Трампа, сейчас — убийство консервативного, очень популярного блогера Чарли Кирка. Это накладывается на общую, сложную криминогенную ситуацию в США: количество убийств с 2019 года выросло на 40%. Политическое насилие связано с расколом Соединенных Штатов, с поляризацией [мнений], культурными войнами. Насилие де-факто нормализовано: демократы воспринимают республиканцев фашистами и врагами, поэтому не видят ничего предосудительного в том, чтобы пытаться их расстреливать. У республиканцев примерно такая же позиция в отношении демократов. Сейчас большее насилие со стороны демократического лагеря. Они себя уже никак не ограничивают в методах», — сказал он.

Дудаков считает, что полиция в США «скверно работает», раз преступника найти до сих пор не удалось.

«Есть угроза, что мы не узнаем, кто стрелял, какой у него был реальный мотив. Скорее всего, политический, но хотелось бы подтвердить и [узнать] все подробности. Не так давно была печальная годовщина попытки покушения на Трампа в городе Батлер в штате Пенсильвания. Стрелка, который совершал это покушение, застрелили сразу. Его сообщника до сих пор не нашли – мы не знаем мотива, как было организовано, кто был заказчиком. Похожая ситуация [в этом случае может] повторится. Не все в правоохранительной системе США лояльны Трампу и поддерживают его взгляды. Может быть и прецедент саботажа расследования дела», — сказал он.

Убитый активист Чарли Кирк был очень популярен в США, подчеркнул Дудаков. Блогер сыграл «не последнюю роль» в выборах 2024 года.

«У него большая консервативная молодежная организация Turning point USA, с бюджетом больше ста миллионов долларов. Активно работал с молодежью, завлекал на свою сторону, постоянно проводил провокационные мероприятия, лекции, дебаты в кампусах американских университетов. Не последнюю роль сыграл в том, что Трамп победил на последних выборах: за него проголосовала рекордная доля американской молодежи — чуть меньше половины, но это очень значимый результат. Соратники Кирка будут продолжать его работу, и после смерти организация не развалится, многомиллионные соцсети будут продолжать выпускать контент. Это попытка запугать всех, кто продвигает повестку Кирка, и постараться сделать так, чтобы они сворачивали свою деятельность. Не думаю, что получится у тех, кто совершал преступление, но допускаю, что мотив был примерно такой», — сказал он.

10 сентября в штате Юта в США было совершено покушение на республиканского блогера Чарли Кирка. Активист выступал в кампусе университета, в него стреляли с расстояния около 800 метров и попали в шею. Президент США Дональд Трамп подписал указ о смертной казни для виновного в покушении на блогера. До 14 сентября в честь Кирка будут приспущены все государственные флаги по всей Америке.

Чарли Кирк умер в больнице после ранения, ему был 31 год, на его соцсети подписаны более 20 миллионов человек. Он выступал против военной помощи Украине и призывал к диалогу с Россией по урегулированию конфликта.

В 27-м сезоне второй серии «Южного Парка» создатели показали карикатуру на блогера, отметив его роль в американской политике. Один из главных героев был показан в образе Кирка, он проводил дебаты с персонажами мультфильма на остросоциальные темы. В конце второй серии герой в образе блогера Кирка получил награду «мастер дебатов» и отправился на виллу к президенту США.

Ранее в США осудили левых идеологов за «празднование» смерти консерватора Кирка.