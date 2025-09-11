Киеву придется вернуть домой сбежавшего с Украины экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, поскольку он слишком много знает. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал журналист Константин Кеворкян.

«Кулеба, будучи предупрежден своими экс-подчиненными о готовящемся запрете, успел улизнуть. И вернется, скорее всего, как и некоторые другие деятели украинского политикума, лишь получив твердые гарантии личной безопасности, без них возвращаться он не будет», — сказал обозреватель.

Вероятнее всего, экс-дипломат получит такие гарантии, так как нужен Киеву, добавил Кеворкян.

8 сентября Кулеба заявил, что сбежал из страны из-за указа президента Украины Владимира Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим. Он подчеркнул, что никогда не думал, что ему придется покидать свое государство, «как вору ночью».

Экс-министр отметил, что ему удалось покинуть страну за несколько часов до вступления в силу указа Зеленского о запрете на выезд. По его словам, этот документ является для него угрозой из-за его преподавательской деятельности в вузах Европы и США.

Ранее Кулеба заявил, что избиратели в ЕС не хотят слышать об отправке войск на Украину.