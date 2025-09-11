На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров заявил, что удар Израиля по Дохе является посягательством на суверенитет

Лавров: удары Израиля по Дохе ведут к дестабилизации на Ближнем Востоке
Израильские удары по столице Катара ведут к дальнейшей дестабилизации в Ближневосточном регионе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пленарном заседании Стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает ТАСС.

«Наша встреча 11 сентября проходит в условиях резкого нарастания военно-политической напряженности на Ближнем Востоке вследствие израильских ракетно-бомбовых ударов 9 сентября по столице Катара Дохе», — заявил глава российского МИДа.

Лавров подчеркнул, что российская сторона выражает глубокую озабоченность происходящим и расценивает ситуацию как грубое нарушение международного права.

Помимо этого министр иностранных дел России заявил, что удар Израиля по Дохе является посягательством на суверенитет и территориальную целостность независимого государства.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

10 сентября Нетаньяху впервые с момента нанесения ударов по лидерам ХАМАС в Дохе упомянул Катар, обвинив его власти в «укрывательстве террористов». По словам главы израильского правительства, ЦАХАЛ действовал по такому же принципу, преследуя организаторов событий 7 октября 2023 года. Нетаньяху обвинил Катар не только в предоставлении убежища, но и в финансировании ХАМАС.

Ранее в ХАМАС возложили ответственность за удар по Дохе на США.

