В Кремле опровергли сообщение о встрече Путина со спикером парламента Южной Кореи

Песков: у Путина не было полноценной встречи со спикером парламента Южной Кореи
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин не участвовал в полноценной встрече с председателем южнокорейского парламента У Вон Сиком, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, [полноценной встречи] не было. Они могли просто пожать руки, поприветствовать друг друга кратко, да, но каких-то отдельных встреч не было», — сказал пресс-секретарь президента России.

При этом в аппарате У Вон Сика заявляли, что встреча спикера с Путиным состоялась.

В июле издание The Korea Times со ссылкой на источники сообщило, что власти Южной Кореи могут пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле, запланированный на 31 октября — 1 ноября.

По информации источника, приглашение лидера Северной Кореи на мероприятие может стать важным шагом в направлении разрешения напряженности между регионами.

Ранее в Кремле подтвердили, что Путин пригласил Ким Чен Ына в Москву.

