В Китае вспомнили о «пророчестве» Киссинджера

Sohu: военный парад в Китае потряс США и стал ответом на пророчество Киссинджера
Tingshu Wang/Reuters

Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в 2023 году утверждал, что в ближайшие годы между США и Китаем может возникнуть вооруженный конфликт. Военный парад в Пекине, прошедший 3 сентября, стал ответом на это «пророчество», пишет китайское издание Sohu.

«Военный парад 3 сентября, с одной стороны, продемонстрировал всему миру нынешнюю силу и решимость Китая, с другой стороны, он также глубоко потряс Соединенные Штаты — страну-гегемона», — говорится в материале.

Издание утверждает, что после парада в Китае многие американские граждане вспомнили о «пророчестве Киссинджера». Sohu также пишет, что предположение экс-госсекретаря США о грядущем конфликте было разумным предсказанием, которое базировалось на состоянии отношений Вашингтона с Пекином. Издание уточняет, что фактически страны вступили в долгосрочное противостояние с 2018 года.

Среди прочего Sohu пишет, что Китаю удалось выстоять в ходе противостояния с США: его экономика по-прежнему сильна, а многие страны все еще зависят от китайского производства. В то же время американский доллар начал терять позиции в мире, утверждается в материале.

3 сентября в Китае завершилась неделя высокой дипломатии. В этом году саммит ШОС в Тяньцзине и парад в честь 80-летия победы над Японией в Пекине заменили собой поля Генассамблеи ООН. Именно там (а не в Нью-Йорке) решались судьбы будущего миропорядка. И пусть мероприятия вышли скромными на подписанные документы, с точки зрения живого дипломатического процесса Китай принес много сенсаций. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт назвал уникальные образцы вооружений, представленные на параде в КНР.

