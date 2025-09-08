На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал уникальные образцы вооружений, представленные на параде в КНР

Военэксперт Артамонов: китайская ракета DF-5C создавалась как ответ США
Maxim Shemetov/Reuters

Военный эксперт Александр Артамонов в интервью Tsargrad.tv обратил внимание на ключевые образцы китайской военной техники, представленные на военном параде в Пекине. Особый интерес, по его словам, представляет межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-5С» (DF-5C), способная нести 10 боеголовок и обладающая неограниченной дальностью полета.

Как отметил специалист, данное оружие успешно прошло испытания еще в 2022 году. В некотором смысле оно является аналогом российского «Сармата» с боевым блоком «Авангард», однако российская ракета сохраняет превосходство по тактико-техническим характеристикам. При этом у США отсутствуют сопоставимые системы.

«Помимо «Дунфэн-5С», у них еще [есть] и «Дунфэн-17» и 26D. То есть как минимум три «Дунфэна» и одна ракета воздушного базирования — это YJ-21. Она базируется на воздушном судне, это аналог нашего «Кинжала» — гиперзвук, который стоит на высотном перехватчике МиГ-31К. Его скорость 8-10 Махов. Я думаю, что у китайца не меньше», — сказал Артамонов.

Он добавил, что отдельного внимания заслуживает не имеющий аналогов в мире беспилотный истребитель Feihong FH-97, который западные специалисты называют Loyal Wingman.

3 сентября в Китае завершилась неделя высокой дипломатии. В этом году саммит ШОС в Тяньцзине и парад в честь 80-летия победы над Японией в Пекине заменили собой поля Генассамблеи ООН. Именно там (а не в Нью-Йорке) решались судьбы будущего миропорядка. И пусть мероприятия вышли скромными на подписанные документы, с точки зрения живого дипломатического процесса Китай принес много сенсаций. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт предрек расширение антизападного альянса после парада в Китае.

