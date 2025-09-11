На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦИК назвал регионы, в которых впервые пройдет электронное голосование

true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В пяти российских регионах на сентябрьских выборах будет впервые применен механизм дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, механизм ДЭГ будет применен впервые в Республике Северная Осетия – Алания, Удмуртской Республике, Курганской, Магаданской, Самарской областях. Памфилова отметила, что это позволит охватить 20 млн человек.

До этого депутат Госдумы Василий Пискарев допустил вмешательство иностранных государств в выборы в России. Он отметил, что анализ предыдущих выборов показывает, что недружественные страны пытаются использовать дни голосования для дискредитации российской избирательной системы и дестабилизации обстановки в стране.

Единый день 12-14 сентября 2025 года голосования охватит 81 регион, где пройдет более пяти тысяч избирательных кампаний. В их рамках планируется заместить около 47 тысяч мандатов и должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.

Дистанционное электронное голосование будет доступно для жителей 24 регионов. На данный момент более 1,6 миллиона человек выразили намерение воспользоваться для голосования федеральной онлайн-платформой.

Ранее Памфилова заявила о путанице в головах противников электронного голосования.

