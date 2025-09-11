СБ ООН проведет чрезвычайное заседание по событиям в Польше

СБ ООН по запросу Польши проведет заседание в связи с инцидентом с БПЛА

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) проведет экстренное заседание в связи с инцидентом с проникновением нескольких беспилотников в воздушное пространство Польши. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Польши в соцсети X.

«По запросу Польши состоится чрезвычайное заседание СБ ООН в связи с нарушением польского воздушного пространства», — говорится в сообщении.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в России назвали «инцидент с дронами» в Польше провокацией Зеленского.