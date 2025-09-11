На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд ЕС аннулировал решение о финансировании Венгрией расширения АЭС «Пакш-2»

Telegram-канал «Привет, Пакш!»

Европейский суд общей юрисдикции признал государственные субсидии Венгрии для расширения АЭС «Пакш-2» не соответствующими регламенту Евросоюза. Приводит ТАСС релиз суда.

Речь идет об оспаривании одобренной ранее Европейской комиссией (ЕК) венгерской инвестиционной помощи при строительстве двух новых новых ядерных реакторов на атомной станции.

Как пояснили в суде, ЕК перед одобрением помощи должна была не только проверить, соответствует ли инициатива регламенту Евросоюза, но и убедиться в том, что заключение контракта на строительство новых реакторов отвечает правилам о госзакупках.

В конце июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что после снятия санкций США, связанных с проектом атомного электростанции (АЭС) «Пакш-2», новые блоки могут быть построены к середине 2030-х годов. По его словам, после реализации проекта Венгрия сможет импортировать примерно на 3,5 млрд кубометров меньше природного газа.

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период АЭС производит почти половину всей электроэнергии в Венгрии, и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС удвоит объемы ее производства. Документы о совместном строительстве новых энергоблоков №5 и №6 на АЭС «Пакш» были подписаны Россией и Венгрией в 2014 году. Общая стоимость работ составит €12,5 млрд.

Ранее Сийярто заявил, что включение Газпромбанка в санкционный список США угрожает АЭС «Пакш-2».

