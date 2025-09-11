На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США осудили левых идеологов за «празднование» смерти консерватора Кирка

В США левые активисты сравнили погибшего консерватора Кирка с Гитлером
true
true
true

Пользователи осудили левых активистов, которые «празднуют» смерть консервативного активиста Чарли Кирка в социальных сетях. Об этом пишет The Daily Mail.

«Фанаты левых взглядов в социальных сетях приветствовали убийство влиятельного человека Чарли Кирка, некоторые сравнивали его с Адольфом Гитлером и даже предполагали, что он «заслужил» свою судьбу», — говорится в сообщении.

Помимо этого, пользователи соцсетей в своих роликах активно использовали взгляды Кирка на вопрос применения огнестрельного оружия. Активист поддерживал этот закон. Один из представителей левой идеологии заявил, что «быть убитым самой любимой вещью на свете — это мило».

Другие пользователи с долей иронии написали, что «Гитлер устроил Чарли Кирку экскурсию по аду».

Кирк получил огнестрельное ранение в шею во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября. Консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, несмотря на усилия врачей, он не выжил.

11 сентября президент США Дональд Трамп подтвердил смерть 31-летнего активиста. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса университета с расстояния около 180–200 метров. Стрелок остается на свободе, расследование ведет ФБР.

Ранее Медведев указал на связь убийства Кирка с поддержкой Украины.

