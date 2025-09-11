Президент США Дональд Трамп записал видеообращение по поводу убийства правоконсервативного активиста Чарли Кирка. Обращение к нации он разместил на своей странице в соцсети Truth Social.

«Я полон скорби и гнева в связи с гнусным убийством Чарли Кирка в университетском кампусе в Юте. Чарли вдохновил миллионы, и сегодня все, кто его знал и любил, едины в шоке и ужасе», — заявил он.

Трамп добавил, что Кирк был настоящим патриотом, который посвятил всю свою жизнь делу открытых дебатов в стране, которую сильно любил. В своем обращении он призвал приспустить американские флаги в знак памяти погибшему.

11 сентября президент США подтвердил смерть 31-летнего праворадикального активиста Кирка, смертельно раненного во время выступления в Университете долины Юта. По данным полиции, выстрел был сделан с крыши соседнего кампуса. Стрелок остается на свободе, расследование ведет ФБР.

Кирк был давним сторонником Трампа. Еще в 2016 году он выступал на Национальном съезде Республиканской партии. В соцсетях на активиста подписаны около 100 млн человек, он выпускал авторскую программу Charlie Kirk Show. Кирк также выступал против военной поддержки Украины. Он считал, что конфликт выгоден правящему классу и военно-промышленному комплексу республики, а Крым нельзя отвоевать силой, так как он — часть России.

Ранее Медведев указал на связь убийства Кирка с поддержкой Украины.