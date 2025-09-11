В Совфеде предложили обязать гидов получать лицензии для опасных видов туризма

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов предложил ввести обязательное лицензирование для гидов, сопровождающих туристов на потенциально опасных маршрутах. Соответствующий запрос парламентарий направил министру экономического развития Максиму Решетникову, сообщает ТАСС.

По словам сенатора, речь идет о гидах, работающих в горных и водных походах, а также на других направлениях, где существует угроза здоровью и жизни участников экскурсий.

«Штрафы за нелегальную деятельность должны быть значительно выше, а при систематических нарушениях должна наступать уголовная ответственность», — сказал Гибатдинов.

Он отметил, что туристический рынок сегодня переполнен «серыми» гидами, не обладающими должными знаниями и опытом. По данным Российского союза туриндустрии, до 80% гидов в горах работают нелегально, что нередко приводит к трагическим последствиям на сложных маршрутах, напомнил член Совфеда.

Сенатор также предложил приостанавливать деятельность недобросовестных турфирм и блокировать рекламу их услуг.

В августе эксперт по туризму Валентина Любаева объяснила, как распознать недобросовестного туроператора или гида при покупке экскурсии. По ее словам, первое, на что стоит обратить внимание, — это стоимость услуги. Она не должна быть сильно ниже рынка. Также она посоветовала читать на отзывы о гиде или компании — организаторе экскурсии. Комментарии должны быть живыми и размещаться на известных площадках. Кроме того, добросовестный гид не будет требовать полную предоплату, заключила эксперт.

Ранее в Госдуме предложили способ сохранить здоровье альпинистам при восхождении в горы.