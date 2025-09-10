Трамп сообщил, что консерватор Кирк скончался после покушения в Юте

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social о смерти консервативного активиста Чарли Кирка после покушения в Юте.

В посте глава государства назвал соратника «великим» и «легендарным».

«Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли», — отметил Трамп.

Он добавил, что «все любили и восхищались Кирком», а он особенно. Президент выразил соболезнования семье политика.

10 сентября во время его выступления в Университете долины Юта произошло покушение, в результате которого Кирк получил огнестрельное ранение в шею. Несмотря на реакцию охраны и оказание первой помощи, консервативного активиста госпитализировали в критическом состоянии, а вскоре он скончался.

Кирк был давним сторонником Трампа. Еще в 2016 году он выступал на Национальном съезде Республиканской партии. В соцсетях на консерватора подписаны около 100 млн человек, он выпускал свою авторскую программу Charlie Kirk Show. Активист также выступал против военной поддержки Украины. Он считал, что конфликт выгоден правящему классу и военно-промышленному комплексу республики, а Крым нельзя отвоевать силой, так как он часть России.

Перед покушением Кирк опубликовал пост об убитой в США украинке.