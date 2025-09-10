Губернатор Юты заявил, что получает информацию о покушении на Кирка

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс на своей странице в соцсети X заявил, что получает информацию от правоохранительных органов после покушения на консервативного политика Чарли Кирка.

«Виновные будут привлечены к полной ответственности. Насилию нет места в нашей общественной жизни. Американцы всех политических убеждений должны объединиться и осудить этот акт. Мы молимся за Чарли, его семью и всех пострадавших», — написал губернатор.

До этого президент США Дональд Трамп призвал американцев молиться за здоровье консервативного активиста Чарли Кирка, на которого совершено покушение в штате Юта.

10 сентября во время выступления в Университете Юта Вэлли на американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка произошло покушение. Он получил огнестрельное ранение в шею. Несмотря на оперативную реакцию охраны и оказание первой помощи, политик был госпитализирован в критическом состоянии. В СМИ появились сообщения о том, что Кирк не выжил, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее в США начался суд над покушавшимся на жизнь Трампа во время игры в гольф.