Премьер Катара заявил, что Нетаньяху угрожает другим странам Ближнего Востока

Премьер Катара: Нетаньяху угрожает странам региона при отсутствии от них угрозы
true
true
true
close
The Road Provides/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен предстать перед судом, поскольку его задержания требует Международный уголовный суд. Об этом заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани в интервью телеканалу CNN.

«Нетаньяху должен быть предан суду, так как он уже находится в розыске Международным уголовным судом… Он пытается читать лекции по юриспруденции, но сам нарушает международные законы», — сказал собеседник телеканала.

Глава катарского правительства также заявил, что Нетаньяху угрожает не только Катару, но и другим странам региона, в то время как угрозы с их стороны для Израиля нет. Премьер подчеркнул, что власти Катара обсуждают с партнерами в регионе ответ Тель-Авиву на его удары по Дохе.

Среди прочего собеседник телеканала сообщил, что в ходе переговорного процесса по Газе был достигнут значительный прогресс, однако премьер Израиля отказался от урегулирования конфликта.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

Премьер-министр Катара заявил, что страна не потерпит нарушений своего суверенитета, а работа над правовым ответом Израилю после атаки уже началась.

10 сентября Нетаньяху впервые с момента нанесения ударов по лидерам ХАМАС в Дохе упомянул Катар, обвинив его власти в «укрывательстве террористов». По словам главы израильского правительства, ЦАХАЛ действовал по такому же принципу, преследуя организаторов событий 7 октября 2023 года. Нетаньяху обвинил Катар не только в предоставлении убежища, но и в финансировании ХАМАС.

Ранее в США заявили, что правительство Нетаньяху вышло из-под контроля.

