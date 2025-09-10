Блогер назвал поведение детей политиков одной из причин протестов

Роскошный образ жизни, который дети политиков напоказ выставляли в интернете, мог стать причиной разочарования молодежи Непала и спровоцировать протесты. Об этом РИА Новости заявил популярный непальский блогер Манодж Тимилсина.

Тимилсина, который наблюдал за протестами своими глазами и делился новостями в социальных сетях, считает, что ключевым катализатором протеста стало разоблачение детей политиков.

«Они коллекционируют брендовые вещи, такие как Louis Vuitton, и делают из себя рождественские елки. Они выставляют себя напоказ», — заявил блогер.

Тимилсина признался, что узнал о роскошном образе жизни детей политиков лишь за несколько дней до начала протестов. По его мнению, именно тогда ситуация начала накаляться. Блогер отметил, что по хэштегу Nepo Kids можно найти фотографии тех, кто был разоблачен.

Широкое возмущение также отражало глубокое разочарование системным неравенством и коррупцией в Непале, при которой «бедные беднеют, а богатые богатеют», резюмировал Тимилсина.

В Непале продолжается так называемая «Революция зумеров». 4 сентября власти ввели запрет на работу социальных сетей в стране, в результате чего спустя несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. Сообщается, что в Катманду пострадали более 500 человек.

После беспорядков 8 и 9 сентября лидеры движения Generation Z заявили, что они не причастны к актам насилия и вандализма, и попросили вооруженные силы страны обеспечить безопасность.

Армия развернула войска в крупных городах для патрулирования улиц. Инициаторы протестов пришли к консенсусу по вопросу выдвижения на пост главы временного правительства экс-главы Верховного суда страны Сушилы Карки. Она дала свое согласие. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что из тюрем Непала сбежали свыше 13,5 тысячи заключенных.