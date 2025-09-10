Экс-заместитель Ермака после обысков в доме в Германии переехал в Австрию

Ростислав Шурма, бывший заместитель главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, после обысков по запросу национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в его доме в Германии переехал в Австрию. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«В Германии уже были прецеденты экстрадиции по запросу Украины, в то же время Австрия крепко держит в своих границах добрых два десятка украинских фигурантов различных уголовных дел», — говорится в сообщении.

В конце июля издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники среди украинских депутатов сообщило об обысках в Германии, в пригороде Мюнхена, где проживает Шурма. Газета Süddeutsche Zeitung 31 июля также сообщала о том, что полиция и прокуратура Мюнхена не дали никаких комментариев касательно обысков на объектах, связанных с Шурмой.

Закон, который ограничивает независимость антикоррупционных служб НАБУ и САП, был принят 22 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что данный шаг стал необходимым для освобождения этих структур от внешнего влияния, особенно со стороны России.

Позже Зеленский под давлением западных стран значительно изменил свою позицию, оставив в документе лишь требование о проверках детективов НАБУ, имеющих доступ к государственной тайне, на полиграфе. На Украине данное решение назвали стратегическим поражением, которое может привести к постепенной утрате контроля над властью в стране.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет проверять на полиграфе сотрудников НАБУ.