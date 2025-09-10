Глава Президентского совета Ливии посетит российско-арабский саммит в Москве

Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи посетит российско-арабский саммит в Москве в середине октября. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

По данным источника, визит главы ливийского государства состоится 15 октября. Аль-Менфи посетит саммит по личному приглашению президента России Владимира Путина.

10 сентября стало известно, что король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа намерен посетить Россию, чтобы принять участие в российско-арабском саммите.

В этот же день сообщалось, что президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа возглавит национальную делегацию на российско-арабском саммите.

Первый российско-арабский саммит пройдет в Москве 15 октября. Ожидается, что в саммите примут участие представители арабских государства Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, которые входят в Лигу арабских государств.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности РФ поддержать Сирию при восстановлении.