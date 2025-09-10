Бывший главный судья Карки готова возглавить временное правительство Непала

Бывший главный судья Сушила Карки выразила готовность возглавить временное правительство Непала после виртуальной встречи группы поколения Z. Об этом сообщает издание Khabarhub.

«Представители поколения Z пришли к консенсусу по вопросу выдвижения Карки на пост главы временного правительства и проведения переговоров с главнокомандующим армией Ашоком Сигделом», — говорится в публикации.

Сама Карки направила сообщение, подтверждающее ее готовность возглавить временное правительство Непала.

Khabarhub пишет также, что группа поколения Z также согласилась с тем, что молодежь, связанная с политическими партиями, не должна участвовать в обсуждениях.

«Революция поколения Z», как назвали ситуацию с беспорядками в Непале, произошла после ограничения работы крупных социальных сетей и СМИ в стране. 4 сентября власти ввели запрет, спустя несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. Сообщается, что в Катманду пострадали более 500 человек.

В ходе протестов были атакованы офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Протестующие избили министра финансов Прасада Паудала и ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили.

