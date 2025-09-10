На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший главный судья Карки готова возглавить временное правительство Непала

Khabarhub: в Непале требуют назначить экс-главную судью Карки врио премьера
true
true
true
close
US Embassy Kathandu's photostream/Flickr

Бывший главный судья Сушила Карки выразила готовность возглавить временное правительство Непала после виртуальной встречи группы поколения Z. Об этом сообщает издание Khabarhub.

«Представители поколения Z пришли к консенсусу по вопросу выдвижения Карки на пост главы временного правительства и проведения переговоров с главнокомандующим армией Ашоком Сигделом», — говорится в публикации.

Сама Карки направила сообщение, подтверждающее ее готовность возглавить временное правительство Непала.

Khabarhub пишет также, что группа поколения Z также согласилась с тем, что молодежь, связанная с политическими партиями, не должна участвовать в обсуждениях.

«Революция поколения Z», как назвали ситуацию с беспорядками в Непале, произошла после ограничения работы крупных социальных сетей и СМИ в стране. 4 сентября власти ввели запрет, спустя несколько дней митинги переросли в массовые беспорядки. Сообщается, что в Катманду пострадали более 500 человек.

В ходе протестов были атакованы офис генпрокурора и здание окружного столичного суда. Протестующие избили министра финансов Прасада Паудала и ворвались в дом бывшего премьер-министра страны Шера Бахадура Деуба. Его самого и его жену Арзу Рану Деуба, которая является главой МИД, избили.

Ранее очевидец беспорядков в Непале рассказал, как все началось.

