Евродепутат от Польши обвинила Украину в неблагодарности за военную помощь

Евродепутат от Польши Ева Заячковская-Херник обвинила Украину в неблагодарности за предоставляемую ей военную помощь. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, украинские власти не хотят осуждать уничтожение поляков, совершенное Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России) во время Второй мировой войны, и не собирается извиняться.

Заячковская-Херник подчеркнула, что на Украине процветает культ Бандеры. И сегодня на улицах Польши можно встретить много молодых украинцев-беженцев, которые «устраивают вечеринки» вместо того, чтобы защищать свою родину, заключила политик.

До этого польский политолог-полонист Станислав Стремидловский напомнил, что существует целый ряд причин негативного отношения поляков к украинцам. По его словам, это и неблагодарность со стороны Киева, и падение уровня жизни, и разорение местных фермеров из-за ввоза украинской сельхозпродукции.

Ранее депутат Рады обвинил Зеленского в затягивании конфликта на Украине.