Эксперт рассказал, как Катар ответил на удар Израиля

Аналитик Шаповалов: Катар не предпримет серьезных шагов после удара по Дохе

Катар после удара Израиля по представителям палестинского движения ХАМАС в Дохе не предпримет серьезных шагов, чтобы ответить ему. Об этом aif.ru заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Никаких серьезных последствий не будет в отношении Израиля. Все ограничится теми заявлениями озабоченности, которые сегодня прозвучали от лица генерального секретаря ООН и официальных представителей ряда государств», — подчеркнул эксперт.

По словам Шаповалова, Катар не обладает возможностями и ресурсами на то, чтобы дать серьезный ответ на агрессию со стороны Израиля.

9 сентября в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной стал удар израильских военных по штаб-квартире радикальной палестинской группировки ХАМАС, где в тот момент проходила встреча ее руководства.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани заявил, что Доха оставляет за собой право ответить Израилю и не потерпит нарушений своего суверенитета.

