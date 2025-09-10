На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вэнс назвал два основных вопроса по решению конфликта на Украине

Вэнс: главные проблемы по Украине – вопрос о территориях и гарантиях Украине
Daniel Cole/Reuters

Ключевые вопросы в рамках решения конфликта на Украине – это вопрос территорий и предоставления Киеву гарантий безопасности. Об этом в интервью телеканалу One America News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Один из вопросов — территориальный. Россияне хотят около 6 000 квадратных километров», — подчеркнул он.

Вице-президент США отметил, что эти территории еще не перешли под контроль России.

«Украинцы, с другой стороны, хотят гарантий безопасности», — добавил политик.

По его словам, украинцы хотят быть уверены, что если они заключат сделку, «россияне не вернутся через несколько месяцев».

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Россия якобы сознательно затягивает конфликт на Украине.

Ранее политолог заявил, что Трампу выгодно поражение Европы на Украине.

