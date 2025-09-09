На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: Трампу выгодно поражение Европы на Украине

Политолог Ордуханян: Трампу выгоден упадок Европы
Brian Snyder/Reuters

Президенту США Дональду Трампу выгодно поражение Европейского союза (ЕС) на Украине. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он подчеркнул, что Брюссель не в состоянии оказать Киеву достаточную помощь без поддержки США.

«Если США откажутся от всякой поддержки Украины, старушка Европа надорвется и потерпит поражение. И тогда Трамп сможет делать с Евросоюзом все что угодно, взяв его под покровительство. ЕС — лакомый кусок, особенно в рамках проекта Make America Great Again. Европа обладает технологиями, деньгами и развитой промышленностью», — отметил Ордуханян.

Он поддержал недавнее заявление главы Белого дома о том, что конфликт на Украине является делом Европы. США, по словам эксперта, нужно продолжать действовать в данном направлении, параллельно выстраивая отношения с Россией.

До этого газета Financial Times писала, что представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США прекращают финансирование программы по обучению и оснащению вооруженных сил в странах Восточной Европы, которые окажутся на передовой в случае конфликта с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ узнали о пессимизме Трампа по вопросу решения конфликта на Украине.

