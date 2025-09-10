Результат антироссийской политики президента Александра Стубба оказался плачевным для Финляндии. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил финский журналист и общественный деятель Кости Хейсканен. По его словам, особенно неприглядную картину можно сегодня наблюдать в приграничных районах.

«В Финляндии мы видим эту жуткую картинку, где Иматра, Лаппеэнранта и Виролахти — они все, как говорится, разорены. И как там существовать, если инфраструктуру тогда строили именно под российских туристов», — задался вопросом Хейсканен.

Он также отметил, что до того, как Стубб занял кресло главы государства, он был другим человеком — «веселым, добрым, спортивным, позитивным и очень расчетливым», а также настроенным на добрососедские отношения с Россией.

Журналист Андрей Ревнивцев до этого говорил, что из европейских стран Финляндия больше всех пострадала от разрыва отношений с Россией. По его словам, крах потерпели экономические, социальные, культурные и даже семейные связи между двумя государствами.

Ранее Медведев объяснил попытки Стубба вмешаться в украинский вопрос.