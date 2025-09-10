В Польше допустили введение режима ЧП после инцидента с БПЛА

Председатель Комитета национальной обороны Польши Анджей Гжиба допустил введение режима чрезвычайного положения в стране после инцидента с нарушением воздушного пространства страны беспилотниками. Об этом он заявил газете Wiadomosci.

«Я думаю, что это будет рассмотрено сегодня очень серьезно, как на заседании Совета национальной безопасности, так и на заседании правительства. Я бы не хотел предвосхищать эти решения здесь, как представитель законодательного органа. Там находится центр информации для всех, и именно там базируется реалистичная оценка угроз. Мы, как Комитет по обороне, и как польский Сейм, пока не полностью информированы о масштабах этой угрозы», — сказала глава парламентского комитета по обороне, отвечая на вопрос, есть ли основания для введения режима ЧП.

Утром 10 сентября Польша заявила, что задействовала собственные и натовские средства ПВО против беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны.

Ранее премьер Польши созвал союзников по НАТО на консультацию.