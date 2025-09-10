На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава ЕК объяснила невыгодное соглашение с США укреплением связей РФ и КНР

Ляйен: торговая война ЕС и США на фоне связей РФ и КНР стала бы хаосом
Торговая война ЕС с США на фоне укрепления связей РФ с КНР обернулась бы «хаосом» для Европы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя невыгодное для объединения торговое соглашение с США, передает РИА Новости.

Она отметила, что многие критикуют торговое соглашение Брюсселя с Вашингтоном, однако она обеспечивает жизненно важную стабильность в отношениях с США в период серьезной глобальной нестабильности.

«Подумайте о последствиях полномасштабной торговой войны с США. Представьте себе хаос. А затем сопоставьте этот образ с тем, что было в Китае буквально на прошлой неделе. Китай в окружении лидеров России и КНДР, [президент России Владимир] Путин, заявляющий о беспрецедентно высоком уровне российско-китайских отношений», — сказала она, выступая перед депутатами Европарламента.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Ранее Трамп потребовал от ЕС ввести стопроцентные пошлины против союзников России.

