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В Евросоюзе недовольны одним действием фон дер Ляйен в отношении Израиля

Politico: ряд стран ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за поддержку действий Израиля
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MICHAEL BUHOLZER/Reuters

Некоторые министры иностранных дел стран Евросоюза раскритиковали главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен за ее звонок премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, в ходе которого она выразила поддержку еврейскому государству. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Так, один из руководителей дипведомства страны Евросоюза заявил, что существует большая разница между правом на самооборону и началом упреждающих военных действий против другой страны. Еще один дипломат обвинил фон дер Ляйен «в одиночном забеге», поскольку решение о поддержке Израиля было принято без обсуждения позиции с другими странами.

Как отмечается в материале, лишь 10–15 стран ЕС выразили солидарность с еврейским государством, что свидетельствует о расколе по этой позиции.

В то же время, говорится в тексте, глава евродипломатии Кая Каллас также не поддержала позицию Урсулы фон дер Ляйен о праве на самооборону, призвав решить конфликт путем переговоров.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

До этого Каллас предостерегла США от вмешательства в конфликт Израиля и Ирана.

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