Глава МИД Украины обратился к Западу после нарушения воздушного пространства Польши

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне нарушения воздушного пространства Польши некими «объектами» призвал союзников разрешить применять средства ПВО соседних стран для уничтожения БПЛА в небе над республикой. Об этом он написал в соцсети Х.

По его словам, инцидент в Польше демонстрирует необходимость принять решение использовать ПВО соседних стран для работы в воздушном пространстве Украины, особенно на границе с НАТО.

«Украина уже давно предлагает такой шаг. Его необходимо сделать ради коллективной безопасности», – написал Сибига.

Он также в очередной раз призвал усилить оборонные возможности Киева.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было нарушено воздушное пространство страны. Польские СМИ сообщали, что четыре аэропорта, в том числе в Варшаве, временно приостановили работу из-за незапланированной деятельности военных, связанной с обеспечением безопасности государства.

Кроме того, военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Позднее сообщалось, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в своем воздушном пространстве.

Ранее президент Польши прокомментировал нарушение воздушного пространства страны.