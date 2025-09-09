Апелляционный суд Болоньи в понедельник проведет заседание по вопросу экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание начнется в 11:30 по местному времени (12:30 мск). Как ожидается, Кузнецов, содержащийся в тюрьме строгого режима в Римини, примет участие в слушаниях по видеосвязи.

Согласно международному ордеру на арест, в случае выдачи Германии Кузнецову грозит до 15 лет тюрьмы по обвинениям в «антиконституционном саботаже», «преднамеренном взрыве» и «разрушении зданий».

По информации Генпрокуратуры Германии, в ночь на 21 августа в Италии был задержан гражданин Украины Сергей Кузнецов по подозрению в причастности к подрывам газопроводов. Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Серверных потоков». При этом Киев отрицает причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии заявили об интересе к восстановлению «Северных потоков».