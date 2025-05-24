США и Ирак договорились об освобождении гражданки Израиля и России Цурковой

США и Ирак достигли соглашения об освобождении Елизаветы Цурковой — гражданки Израиля и России, похищенной в Багдаде в марте 2023 года. Об этом сообщает саудовский телеканал Al Hadath.

Переговоры велись с проиранской группировкой «Катаиб Хизбалла», которая удерживала заложницу.

По данным Al Rabiaa, Цуркову освободят в обмен на иранского гражданина, отбывающего срок в иракской тюрьме. Также будут отпущены шестеро задержанных, обвиняемых в атаках на американские объекты. Освобождение может состояться в течение 7–10 дней.

Согласно Al Hadath, после освобождения Цуркову передадут «нейтральной стороне» — ее название не раскрывается. Предполагается, что сделка стала частью тайных договоренностей между Вашингтоном и Багдадом. Ранее представитель иракских спецслужб посетил США для непубличных переговоров.

«Надеемся, что информация верна, но пока ждем официальных подтверждений», — сказала сестра заложницы Эмма Цуркова.

В январе Цуркову нашли живой через два года. Ее похитили в 2023 году в Ираке.

В марте 2023 года Цуркова приехала в Багдад — столицу Ирака, — чтобы провести научное исследование, которое должно было использоваться для защиты докторской диссертации и научных исследований от Принстонского университета США. В страну она въехала по российскому паспорту. Через какое-то время женщина перестала выходить на связь.

Позже Цуркова призналась в проведении подрывной работы в пользу спецслужб Израиля и США. Она заявила, что, являясь агентом ЦРУ и «Моссада», в 2019 году приехала в Сирию для налаживания связей между Израилем и антиправительственными силами. После этого, утверждает Цуркова, она отправилась с подрывной миссией в Ирак. Ее основной задачей в Ираке являлось разжигание вражды между шиитами.

Кроме того, Цуркова выступила с критикой военных действий Израиля в секторе Газа. Она также заявила, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху управляется своей женой Сарой и сыном Яиром.

Цуркова обратилась к семьям израильских заложников, находящихся в плену у движения ХАМАС, с призывом убедить правительство Израиля остановить войну. Также она попросила свою семью добиваться ее освобождения.

Ранее Путин встретился с освобожденным из плена ХАМАС россиянином Труфановым.