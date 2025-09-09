Трамп рассказал, кто принял решение об ударе по столице Катара

Президент США Дональд Трамп заявил на своей странице в соцсети Truth Social, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о нанесении удара по Дохе.

«Это было решение премьер-министра Нетаньяху, а не мое», — написал глава Белого дома.

Американский лидер отметил, что бомбардировки территории суверенного государства и близкого союзника Вашингтона не способствуют достижению целей Израиля или США. При этом он назвал уничтожение ХАМАС «достойной целью».

9 сентября телеканал Sky News Arabia сообщил, что в Дохе произошло несколько взрывов. Причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердили, что страна инициировала и реализовала операцию против лидеров ХАМАС и несет за нее ответственность. При этом напрямую Катар как место ее проведения в офисе не упомянули.

Ранее Катар опроверг уведомление от США о готовящемся ударе Израиля.