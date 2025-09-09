На Украине окрестили Орбана российским разведчиком после слов о разделе страны

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о разделе Украины на три части может быть обусловлено его сотрудничеством со Службой внешней разведки (СВР) России. Об этом в эфире телемарафона заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко.

«Это озвучивают регулярно люди, которые сотрудничают со Службой внешней разведки России - это как русскоязычные блогеры, россияне определенные, которые живут на Западе, так и один известный подсанкционный блогер - Алексей Арестович...И в данном случае Орбан повторил полностью то, что озвучивается, скажем, неофициально», — сказал Коваленко.

До этого Виктор Орбан заявил, что судьба Украины после окончания конфликта уже решена. По его словам, ее предлагается разделить на три части. В частности, в Европе, как указал Орбан, уже признают существование «российской зоны», однако идут дебаты относительно того, какой будет ее размер, формат и какие регионы она включит. Кроме того, открыт вопрос и о «демилитаризованной зоне», отметил премьер Венгрии.

