На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин ответил на демонстрацию американских бомбардировщиков на Аляске

NI: Путин ответил на демонстрацию бомбардировщиков США B-2 на Аляске
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин не удивился пролету американских бомбардировщиков B-2 Spirit над военной базой, где в августе прошла встреча российского главы государства с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет журнал The National Interest.

«На саммите на Аляске Трамп организовал пролет американских военных самолетов и бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit, это совпало с выходом Путина из самолета и рукопожатием двух лидеров. Путин лишь ухмыльнулся, наблюдая за этим зрелищем. Он понимал, что его подводные лодки могут представлять угрозу для хваленого американского авианосца», — говорится в сообщении издания.

Как пишет журнал, напрашивается вывод о том, что истинная причина, по которой НАТО «занялось охотой на подлодки», заключалась в «серьезной угрозе», которую они представляют для безопасной эксплуатации самого современного и дорогостоящего авианосца Америки USS Gerald R. Ford.

15 августа президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин ответил на вопрос о подготовке визита Трампа в Москву.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами