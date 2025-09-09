Путин ответил на демонстрацию американских бомбардировщиков на Аляске

Президент России Владимир Путин не удивился пролету американских бомбардировщиков B-2 Spirit над военной базой, где в августе прошла встреча российского главы государства с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет журнал The National Interest.

«На саммите на Аляске Трамп организовал пролет американских военных самолетов и бомбардировщика-невидимки B-2 Spirit, это совпало с выходом Путина из самолета и рукопожатием двух лидеров. Путин лишь ухмыльнулся, наблюдая за этим зрелищем. Он понимал, что его подводные лодки могут представлять угрозу для хваленого американского авианосца», — говорится в сообщении издания.

Как пишет журнал, напрашивается вывод о том, что истинная причина, по которой НАТО «занялось охотой на подлодки», заключалась в «серьезной угрозе», которую они представляют для безопасной эксплуатации самого современного и дорогостоящего авианосца Америки USS Gerald R. Ford.

15 августа президент РФ Владимир Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин ответил на вопрос о подготовке визита Трампа в Москву.