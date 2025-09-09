На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Востоковед рассказал, «чем кончится дело» в Непале

Аналитик Волхонский: Непал будет ориентироваться либо на Индию, либо на КНР
Adnan Abidi/Reuters

Непал после протестов и свержения властей переориентирует свою внешнюю политику либо в сторону Индии, либо в сторону Китая. Об этом aif.ru заявил доцент института стран Азии и Африки Борис Волхонский.

«Чем кончится дело? Непал зажат между Китаем и Индией, поэтому так или иначе он ориентируется либо на ту, либо на другую страну. Кто из этого больше выиграет - пока трудно сказать», — подчеркнул он.

КНР смотрит на происходящее с большой озабоченностью, считает эксперт, так как Непал находится в орбите внешнеполитического влияния Китая.

В Непале уже несколько дней продолжаются протесты против коррупции и ограничения работы социальных сетей. Акции получили название «Революция поколения Z», так как участвуют в них в основном молодежь и студенты. 8 сентября митинги переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией, в результате которых погибли 22 и пострадали более 500 человек. Протесты спровоцировали отставки властей — со своего поста ушли премьер-министр и глава МВД Непала. Однако это не помогло остановить беспорядки: в Катманду протестующие атакуют правительственные здания и ведут настоящую охоту за чиновниками. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Непале подожгли официальную резиденцию президента.

