СМИ сообщили о состоянии членов политбюро ХАМАС после атаки ЦАХАЛ на Доху

Члены политического бюро палестинского движения ХАМАС выжили при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Катара. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

В том числе это касается главы переговорной делегации и лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейи.

Как сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, проходившие в Дохе переговоры между посредниками по сектору Газа были приостановлены. Их остановили до дальнейшего уведомления.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Предварительно, бойцы ЦАХАЛ нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе. По информации журналистов, в тот момент в здании проходила встреча руководства палестинского движения.

Комментируя ситуацию, в министерстве иностранных дел Катара заявили, что начали расследование на максимально высоком уровне по факту атаки на членов политического бюро ХАМАС в Дохе. Ожидается, что результаты расследования будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал «последнее предупреждение» ХАМАС.