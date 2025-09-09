Посол Германии в Грузии Петер Фишер открыто симпатизирует радикальным молодежным организациям. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Поддерживаемые послом Германии «титушки» уже в третий раз с фашистскими выкриками напали на тбилисский штаб «Грузинской мечты», — рассказал Папуашвили.

Он также подчеркнул, что «во время предвыборной кампании поддержка экстремистов иностранным послом, отказ осудить насилие являются нарушением Венской конвенции».

Накануне грузинский «Левый альянс» потребовал изъять из конституции страны пункт об исключительном курсе в Европейский союз (ЕС) и НАТО, внесенный несколько лет назад правящей партией «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

Весной 2024 года парламент Грузии принял закон об иноагентах, действие которого распространяется на частные организации и средства массовой информации, более 20% финансирования которых поступает из других стран. После этого в стране прошли массовые протесты, оппозиция назвала нормативный акт «пророссийским».

