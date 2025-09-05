В Грузии сравнили местных радикалов с героинями индийского фильма

Грузинских радикалов, анонсировавших революцию в день местных выборов 4 октября, можно сравнить с героинями индийского фильма 1970-х годов «Зита и Гита» о сестрах-близнецах, разлученных в младенчестве. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Паата Бурчуладзе (оперный певец) и Леван Хабеишвили (председатель политсовета саакашвилевского «Единого национального движения») — это чудная пара, это «Зита» и «Гита». <...> Никто не даст никому возможности устроить в Грузии хаос», — сказал политик.

Он также подчеркнул, что у оппозиции нет никаких шансов найти серьезную поддержку в обществе.

До этого Каладзе говорил, что несколько стран и организаций пытаются спровоцировать государственный переворот в Грузии. По его словам, за последние годы на территории республики такие попытки совершались неоднократно.

Ранее Грузия заявила о продолжающемся давлении со стороны «глобальной партии войны».