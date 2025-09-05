На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Грузии сравнили местных радикалов с героинями индийского фильма

Мэр Тбилиси Каладзе пообещал наказать радикалов за протесты 4 октября
true
true
true
close
Irakli Gedenidze/Reuters

Грузинских радикалов, анонсировавших революцию в день местных выборов 4 октября, можно сравнить с героинями индийского фильма 1970-х годов «Зита и Гита» о сестрах-близнецах, разлученных в младенчестве. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Паата Бурчуладзе (оперный певец) и Леван Хабеишвили (председатель политсовета саакашвилевского «Единого национального движения») — это чудная пара, это «Зита» и «Гита». <...> Никто не даст никому возможности устроить в Грузии хаос», — сказал политик.

Он также подчеркнул, что у оппозиции нет никаких шансов найти серьезную поддержку в обществе.

До этого Каладзе говорил, что несколько стран и организаций пытаются спровоцировать государственный переворот в Грузии. По его словам, за последние годы на территории республики такие попытки совершались неоднократно.

Ранее Грузия заявила о продолжающемся давлении со стороны «глобальной партии войны».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами