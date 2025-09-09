Президент Непала и представители протестного движения проведут встречу

Президент Непала Рам Чандра Паудел планирует встретиться с представителями всех партий страны и делегацией движения, инициировавшего массовые протесты. Об этом сообщил индийский телеканал Times Now.

Встреча состоится 9 сентября.

4 сентября правительство Непала ограничило доступ к нескольким социальным сетям. Среди них — Facebook, Instagram и WhatsApp (принадлежат корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена), признанной экстремистской и запрещенной в России).

Решение властей вызвало недовольство у граждан, в связи с чем они организовали массовые протесты. Несмотря на то, что власти 9 сентября сняли введенные ограничения, демонстрации и беспорядки не прекратились. Участники митингов проникли в резиденцию президента и подожгли ее. Также пострадали резиденции некоторых других политиков, включая председателя правительства.

На этом фоне премьер-министр республики Шарма Оли ушел в отставку. Всего через несколько часов издание India Today сообщило, что глава государства Рам Чандра Паудел принял аналогичное решение. Однако в офисе президента опровергли эту информацию.

Ранее у здания главного управления полиции Непала произошла стрельба.