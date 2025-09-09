Премьер Франции прибыл в Елисейский дворец, где подаст прошение об отставке

Премьер-министр Франции Франсуа Байру прибыл в Елисейский дворец в Париже, где он подаст президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Трансляцию ведет телеканал BFMTV.

На кадрах видно, как машина с премьером в сопровождении полицейских подъехала к резиденции главы государства.

Газета The New York Times писала, что трудности с поиском нового премьер-министра могут привести к отставке Макрона.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung писала, что Макрон своей политической несостоятельностью ввергает Европу в хаос. В публикации говорится, что французский лидер возглавляет так называемую «коалицию желающих» по отправке войск на Украину, но сам является «хромой уткой». Глава государства пытается показать себя сильным лидером, однако пока Франция слабо продвигается вперед.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уличил Макрона в попытке удержать власть во Франции.