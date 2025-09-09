BZ: своей несостоятельностью Макрон ввергает Европу в хаос, он должен уйти

Президент Франции Эммануэль Макрон своей политической несостоятельностью ввергает Европу в хаос. С такой оценкой вступила немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Как следует из текста, Макрон возглавляет так называемую «коалицию желающих» по отправке войск на Украину, но сам является «хромой уткой». Глава государства пытается показать себя сильным лидером, однако пока Франция слабо продвигается вперед.

По мнению авторов, Эммануэлю Макрону нужно признать несостоятельность и покинуть занимаемую должность.

«Но он этого не сделает. Таким образом, Франция продолжает шататься — с неопределенным исходом и президентом, который давно достиг своего политического предела, ввергая Европу в хаос», — говорится в тексте.

До этого лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявлял, что предложение Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину может привести к третьей мировой войне. Он отметил, что заявление Макрона о намерении Франции направить военных «на Украину и растрачивать десятки миллиардов евро на бесконечный конфликт» является безрассудной провокацией, способной спровоцировать мировую войну.

Ранее журналист увидел отчаяние в словах Макрона относительно Украины.