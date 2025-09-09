На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрона назвали «хромой уткой» и призвали к отставке

BZ: своей несостоятельностью Макрон ввергает Европу в хаос, он должен уйти
true
true
true
close
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон своей политической несостоятельностью ввергает Европу в хаос. С такой оценкой вступила немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

Как следует из текста, Макрон возглавляет так называемую «коалицию желающих» по отправке войск на Украину, но сам является «хромой уткой». Глава государства пытается показать себя сильным лидером, однако пока Франция слабо продвигается вперед.

По мнению авторов, Эммануэлю Макрону нужно признать несостоятельность и покинуть занимаемую должность.

«Но он этого не сделает. Таким образом, Франция продолжает шататься — с неопределенным исходом и президентом, который давно достиг своего политического предела, ввергая Европу в хаос», — говорится в тексте.

До этого лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявлял, что предложение Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину может привести к третьей мировой войне. Он отметил, что заявление Макрона о намерении Франции направить военных «на Украину и растрачивать десятки миллиардов евро на бесконечный конфликт» является безрассудной провокацией, способной спровоцировать мировую войну.

Ранее журналист увидел отчаяние в словах Макрона относительно Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами